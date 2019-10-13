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رياضة

روسيا تحجز مقعدا في يورو 2020 بـ خماسية في شباك قبرص

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:16 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نجح منتخب روسيا، في حجز مقعد في يورو 2020 بعد فوزه اليوم، الأحد، على مضيفه منتخب قبرص بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات.

وتقدم المنتخب الروسي بهدف سجله دينيس تشيريشيف في الدقيقة التاسعة وأضاف ماجوميد أوزدوييف الهدف الثاني للمنتخب الروسي في الدقيقة 22 ثم أضاف أرتيم دزيوبا الهدف الثالث في الدقيقة 79.

كما سجل ألكساندر جولوفين الهدف الرابع في الدقيقة 89 قبل أن يسجل تشيريشيف هدفه الثاني والخامس للمنتخب الروسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع روسيا رصيده إلى 21 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب البلجيكي، وتوقف رصيد المنتخب القبرصي عند عشر نقاط في المركز الثالث.

وجاءت نتائج باقي المباريات كالآتي:
روسيا تحجز مقعدا في يورو 2020 بـ خماسية في شباك قبرص
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