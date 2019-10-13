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مرأة

علاج وجع الاسنان عند الاطفال .. 4 اسباب تُقلق الطفل

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:58 م
علاج وجع الاسنان
علاج وجع الاسنان عند الاطفال
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أمينة الدسوقى
وجع الاسنان عند الاطفال يتمثل فى ألم مستمر يصيبه عدم الشعور بالراحة، حيث يأتى وجع الاسنان عند الاطفال عندما يخترق التآكل أو التسوس حجرة لب السن، التي تحتوي على أعصاب وأوعية دموية بالغة الحساسية نتيجة تناول أطعمة غير صحية،
علاج وجع الاسنان عند الاطفال، له عدة طرق منزلية، منها الماء بالملح وغيرها، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى علاج وجع الاسنان عند الاطفال.

علاج وجع الاسنان عند الاطفال

علاج وجع الاسنان عند الاطفال، له عدة طرق من بينها:-

1- الماء الدافئ العادي مع ملعقة صغيرة من ملح الطعام يمكن أن يساعد في تخفيف الآلم.

2- زيارة طبيب أسنان للأطفال للعناية بالأسنان بشكل عام.

3- تناول بعض المضادات الحيوية التى تخفف الألم.

4- استخدم خيط تنظيف الاسنان لإزالة أي طعام قد يصطاد بين الأسنان ويسبب الألم.

5- العض على كرة من القطن المنقوع بزيت القرنفل.

اسباب ألم الاسنان

1-الاسنان الناشئة

2- اسنان متكسرة

3- حشوات فضفاضة

4- تآكل الأسنان أو التسوس

اعراض وجع الاسنان عند الطفل

1- ألم مستمر بالخفقان في السن

2- ألم في السن يزداد سوءًا عند لمس السن

3- ألم في السن يزداد سوءًا مع الأطعمة أو السوائل الساخنة أو الباردة

4- قرحة والتى تتمثل فى فك رقيق حول السن

5- حمى

6- الشعور بالتعب بشكل عام والشعور بالضيق

طرق تمنع وجع الاسنان عند الاطفال

1- التأكد من غسل الاسنان بالفرشة يوميا

2- زيارة طبيب الاسنان بانتظام

3- تناول الأطعمة الصحية، والحد من تناول الأطعمة التى تحتوي على السكر والنشا

مصدر المعلومات مواقع kidscaredental و rochester.
علاج وجع الاسنان عند الاطفال علاج وجع الاسنان عند الاطفال
علاج وجع الاسنان عند الاطفال علاج وجع الاسنان عند الاطفال
علاج وجع الاسنان عند الاطفال علاج وجع الاسنان عند الاطفال
علاج وجع الاسنان عند الاطفال علاج وجع الاسنان عند الاطفال
علاج وجع الاسنان عند الاطفال علاج وجع الاسنان عند الاطفال
علاج وجع الاسنان عند الاطفال علاج وجع الاسنان عند الاطفال
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