كيف تحمي الأسنان من طبقة الجير أو البلاك؟

تعد مشاكل اللثة والاسنان من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين مختلف الفئات العمرية، ومن اهم اسباب المعاناة من هذه المشكلة هو تكون طبقة البلاك او الجير على الاسنان.



عرض موقع "boldsky" أهم طرق الاعتناء باللثة من الالتهابات وحمايتها من تكوّن الجير للوقاية من الامراض.



استخدام فرشة الأسنان مرتين على الأقل في اليوم ؛ قبل الإفطار وبعد العشاء.

شراء فرشاة كهربائية لأنها أكثر فعالية في إزالة البلاك والجير.

تغيير الفرشاة في كل 3-4 أشهر.

الاقلاع عن التدخين والتبغ.

قم بتنظيف فمك بغسل فم مطهر وخيط تنظيف الأسنان مع كل وجبة لمنع البلاك من الأسنان.

زيارة طبيب الأسنان مرة كل شهر.

الحصول على قسط كاف من النوم للحد من التوتر .

تناول نظام غذائي متوازن للحفاظ على نظام المناعة قويا.



