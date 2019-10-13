Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كيف تحمي الأسنان من طبقة الجير أو البلاك؟

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:15 م
كيف تحمى اسنانك من
كيف تحمى اسنانك من طبقة الجير أو البلاك
Advertisements
اسماء محمد
تعد مشاكل اللثة والاسنان من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين مختلف الفئات العمرية، ومن اهم اسباب المعاناة من هذه المشكلة هو تكون طبقة البلاك او الجير على الاسنان.

عرض موقع "boldsky" أهم طرق الاعتناء باللثة من الالتهابات وحمايتها من تكوّن الجير للوقاية من الامراض.

استخدام فرشة الأسنان مرتين على الأقل في اليوم ؛ قبل الإفطار وبعد العشاء.
شراء فرشاة كهربائية لأنها أكثر فعالية في إزالة البلاك والجير.
تغيير الفرشاة في كل 3-4 أشهر.
الاقلاع عن التدخين والتبغ.
قم بتنظيف فمك بغسل فم مطهر وخيط تنظيف الأسنان مع كل وجبة لمنع البلاك من الأسنان.
زيارة طبيب الأسنان مرة كل شهر.
الحصول على قسط كاف من النوم للحد من التوتر .
تناول نظام غذائي متوازن للحفاظ على نظام المناعة قويا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تبييض الاسنان المنزلى.. 4 طرق سحرية تعطى نتائج مذهلة .. أبرزها القوالب

يسبب مضاعفات كثيرة في القلب والرئتين.. التهاب اللثة القاتل الصامت لا تغفليه

ترشيحاتنا

كانت بتذاكر.. رضوى الشربيني تكشف سبب غيابها عن الشاشة أمس

يد الزمالك يفاجئ سبورتنج بالتعادل في الوقت القاتل وينتقل للأشواط الإضافية

عاجل.. الأهلي يتلقى صدمة قبل مواجهة الزمالك في القمة 119

استنشق الفلفل الأسود.. وشاهد ماذا سيحدث لجسمك؟

وفاة رانيا يوسف.. أول رد من الفنانة على الشائعة

نجم ليفربول بديل لـ سواريز في برشلونة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مدرجات استاد القاهرة.. وزير الرياضة يساند المنتخب الأولمبي

منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بتسوانا وديا .. صور

كارثة تهدد الأطفال بـ 3 أمراض خطيرة.. معجون الأسنان فيه سم قاتل