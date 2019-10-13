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منوعات

اختفاء تطبيق واتساب من متجر جوجل بلاي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:14 م
صدى البلد
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قسم المنوعات
اختفى تطبيق واتساب المملوك لموقع فيسبوك من متجر جوجل بلاي، وأشتكي بعض المستخدمين من اختفائه .

وبحسب موقع “MSPoweruser” أبلغ المستخدمون أن تطبيق مراسلة الدردشة الفورية المملوكة لفيسبوك لم يعد يظهر في نتائج بحث متجر بلاي ، وهذا يعني بشكل أساسي أن الذين يريدون للانضمام إلي واتساب لأول مره لن يتمكنوا من تثبيته عبر المتجر .

وأوضح التقرير أن واتساب لم يختف تماما من متجر جوجل بلاي و أن جوجل لم تقم بادراجه التطبيق في القائمة السوداء، حيث لا يزال سبب المشكلة غير واضح .
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