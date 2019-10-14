صاحبي الجدع .. كريم فهمى بصحبة حمادة هلال

نشر الفنان كريم فهمى صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر كريم فهمي بصحبة المطرب حمادة هلال وعلق الفنان على الصورة قائلًا "صاحبي الجدع".



يذكر أن حمادة هلال عرض له في شهر رمضان الماضي، مسلسل "ابن اصول" مع أيتن عامر، أحمد ‏كرارة، عماد رشاد، إيناس كامل، سوزان نجم ‏الدين، أحمد حلاوة، حمزة العيلي، وفاء سالم، محمد نجاتي، كريم ‏أبو زيد، رانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، ومن إخراج ‏محمد بكير.



ويشارك كريم فهمي، في بطولة فيلم دويد مع بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح