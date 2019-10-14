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رياضة

شاهد | مفاجأة مذهلة.. ماذا يفعل هالك هوجان في السعودية؟

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:46 م
هوجان مع تركي ال
هوجان مع تركي ال الشيخ
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على صالح
أعلنت منصة موسم الرياض عن عرض مذهل للمصارع العالمي هالك هوجان في شهر أكتوبر من العام الجاري، ليواجه فريق منافسه المخضرم ريك فلير وفريقه في المباراة التاريخية« 5 على 5».

وتقام المباراة المرتقبة بين هوجان وفلير على استاد الملك فهد الدولي في الرياض يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019.


عن وجود المصارع العالمي هالك هوجان، للمشاركة كمقدم رسمي لمباريات المصارعة في العرض الذي يقام على أرض المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالإضافة إلى وجوده في عرض راسيل مانيا 35.

وكانت أخر زيارة لهالك هوجان الى المملكة عندما دعاه المستشار تركي آل الشيخ وشهد ملعب جامعة الملك سعود، في العاصمة السعودية الرياض، استقبالا حارا من قبل الجمهور السعودي الحاضرة لعرض «كراون جول» للمصارع العالمي الأسطوري هالك هوجان، و الذي زار المملكة في نوفمبر الماضي

وكان اتحاد المصارعة العالمي WWE أعلن عن أن هوجان 65 عامًا، عاد إلى الاتحاد بعد أن كان قد فسخ عقده على خلفية هتافات عنصرية ضد السود في إحدى المباراة الأخيرة التي شارك بها.


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