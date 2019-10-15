بعد إثارتها الجدل مع محمد صلاح.. أليساندرا تشعل السوشيال ميديا









تصدرت عارضة الأزياء البرازيلية " أليساندرا أمبروسيو " مؤشرات البحث لجوجل نيوز، وذلك بعد ظهورها بجوار النجم المصري محمد صلاح على غلاف مجلة GQ ،مما جعل الملايين يبحثون عنها على جوجل ،فتصبح تريند جوجل ،فما سر جمالها الذى جعل ملايين يتابعوها على صفحتها الشخصية لمواقع الصور والفيدوهات انستجرام .وحرصت "اليساندرا أمبروسيو "يوميا على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية لمواقع الصور والفيدوهات أنستجرام أحدث أطلالتها اليومية .شاركة "أليساندرا "صورة جديدة لها من خلال فيديو تقدمة بأطلالة نارية أرتدت فستان قصير ذات اللون البرتقالى وعلية حزام من اللون الفسفورى وأنتلعت فى قدميها حذاء ذات اللون الفسفورى أيضا .وأكملت أطلالتها بشعرها المندسل على الاكتاف المتطاير .