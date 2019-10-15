تعرف على سعر iPhone SE 2 الجديد.. مفاجأة

تستعد شركة آبل الأمريكية تقديم نسخة جديدة من هاتفها الكلاسيكى iPhone SE، ولكن هذه المرة تحت إسم iPhone SE 2، والذى سيأتى بتصمبم مستوحى من iPhone 8.



وبحسب موقع جى إسم إم آرينا التقنى، سيتم الإعلان عن iPhone SE 2 رسميًا فى الربع الأول من العام القادم 2020، مقابل 400 دولار أمريكى مايعادل 6500 جنيهًا مصريًا.



وسيحتوى iPhone SE 2 على معالج A13 Bionic الجديد من آبل الذى طرحته مع أحدث هواتفها للعام الحالى 2019، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 3 جيجابايت.



وسيأتى iPhone SE 2 فى 3 ألوان هي الأسود والرمادى والأحمر، مع ذاكرة داخلية سعتى 64 و 128 جيجابايت.