وزير العدل: الجماعات المتطرفة خطر حقيقي على السلم العالمي

أكد المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، أن مصرنا الحبيبة تعتبر قبلة العلم والعلماء ومهد الحضارة للبشرية كافة، خاصة في مجال الشريعة الإسلامية وعلومها بمؤسساتها المختلفة التي تحافظ على وسطية الإسلام، لافتا أن مؤتمر دار الإفتاء يحمل العديد من القضايا التي تهم الأمة الاسلامية.



وقال وزير العدل خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لليوم الأول للمؤتمر العالمي لدار الإفتاء المقام تحت عنوان: "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي": إن إدارة الخلاف الفقهي هو من المحاور الذي تنظر جماهير الأمة الإسلامية أن يخرجوا به علماء الأمة بحلول جذرية، لافتا إلى أن الجماعات المتطرفة أصبحت تمثل خطرا حقيقا على السلم العام الداخلي والعالمي.



وأوضح وزير العدل أن الخلاف الفقهي بين كافة العلماء على مدار الزمن كان ينتج عنه المسائل التي تسهل على المسلمين في شتى بقاع الأرض في مختلف تعاملاتهم، موضحا أن كافة مؤسسات الدولة تنظر التوصيات التي سيخرج بها هذا المؤتمر للعمل على تنفيذها من خلال الجهات المتخصصة.



ومن المقرر أن يشهد المؤتمر هذا العام إطلاق العديد من المبادرات التاريخية المهمة التي سيتم طرحها في ختام أعمال المؤتمر، يأتي في مقدمتها: إطلاق وثيقة "التسامح الفقهي والإفتائي"، وإعلان اليوم العالمي للإفتاء، إلى جانب طرح عدد من الإصدارات، من بينها: "إدارة الجودة في المؤسسات الإفتائية"، "المكتبة الإلكترونية للإنتاج الإفتائي"، "الأسس والأساليب العلمية للإفتاء"، "إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الإفتائية"، "معجم فقه النوازل"، "جمهرة أعلام المفتين" الجزء الثاني، "المؤشر العالمي للفتوى" الإصدار الثاني، وموسوعة صناعة الفتوى بين النظرية والتطبيق باللغة الإنجليزية.