لبلبة: لم أرفض مسلسل الشارع اللي ورانا.. وشعرت بالقلق فقط

قالت الفنانة لبلبة إنها لم ترفض مسلسل " الشارع اللي ورانا " للمخرج مجدي الهواري الذي عرض مؤخرا علي الفضائيات، عندما تم عرض مشاركتها فيه عليها.



وأضافت لبلبة في تصريح لصدي البلد : كنت أشعر يالقلق والخوف خاصة أنني جسدت دور شخصية ميتة والجمهور تعود علي أن أقد الأدوار الكوميديا ، هذا المسلسل من أقرب الاعمال الدرامية الي قلبي وسعدت بهذه التجربة وردود الأفعال التي وصلت الي راضية عنها .



وأوضحت لبلبة: المؤلف حاتم حافظ كاتب السيناريو أكثر من رائع ، في البداية العمل كان 30 حلقة وانتهينا من التصوير وتم هد الديكور والقناة الفضائية طلبت من المخرج مجدي الهواري 15 حاقة اخرين وكما ذكرت تم هد ديكورات الخاصة بالشخصيات التي توفيت في أثناء المسلسل ، واستكمل التصوير الشخصيات الحية وتم زيادة عدد مشاهدهم .



ونوهت لبلبة : كنت قلقلة من هذ العمل خاصة أنه تليفزيوني وليست سينما ، فلم أستوعب أن الجمهور يتقبل أن أقدم شخصية " ميتة " .



مسلسل "الشارع اللي ورانا" أثار ضجة كبيرة عند عرضه، نظرًا لتناوله موضوع نادر ما يتحدث فيه الجمهور وهو "عالم الأرواح"، حيث كانت أحداثه تدور حول فتاة تدعى نادية وهي فتاة في العقد الثالث من عمرها، عاشت لفترة في مصحة نفسية، قبل أن تخرج منها كان يطاردها حلم تظهر فيه يوميا وهي تذهب إلى بيت قديم يخيفها، وفي نفس الوقت تشعر بوجود رابط بينها وبين هذا البيت.



يذكر أن مسلسل "الشارع اللي ورانا" من بطولة: درة، فاروق الفيشاوي، لبلبة، نسرين أمين، نهى عابدين، أحمد حاتم، سناء شافع، هند عبد الحليم، إنجي أبو زيد، من تأليف حاتم حافظ، وإخراج مجدي الهواري.