تلقت شركة "بوينج" طلبًا لشراء 50 طائرة ذات ممر واحد من شركة "شيامن إيرلاينز"، التابعة لشركة "تشاينا ساوثرن إيرلاينز" الصينية، في أول صفقة شراء كبيرة من شركة تصنيع الطائرات الأمريكية من جانب الصين منذ سنوات.

وذكرت "شيامن إيرلاينز" في إفصاح للبورصة، اليوم الثلاثاء، إن الطلب يشمل بالكامل طائرات من طراز "737-8 ماكس"، وتبلغ قيمة الطائرات الـ50 وفقًا للأسعار المعلنة نحو 7.4 مليار دولار، إلا أن الشركة أوضحت أن قيمة الصفقة النهائية ستكون أقل من ذلك نتيجة الخصومات التي قدمتها "بوينج"، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وتأتي الصفقة بعد التزام غامض قطعته الصينـ في وقت سابق من العام، بشراء مئات الطائرات من "بوينج"، لتنهي بذلك أشهرًا من حالة عدم اليقين التي ألقت بظلالها على عودة الشركة إلى ثاني أكبر سوق للطيران في العالم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إنه يتوقع أن تشتري الصين 250 طائرة أخرى من "بوينج"، وهو ما قد يرفع إجمالي الطلبات إلى مستوى أقرب من الصفقة التي كان متوقعًا في الأصل أن تشمل نحو 500 طائرة.