أستاذ تغييرات مناخية يفجر مفاجأة عن مناخ مصر في المستقبل .. فيديو

قال محمد فهيم أستاذ التغيرات المناخية، إن فصل الشتاء منذ 30 عاما كان يبدأ في 20 سبتمبر، وتبدأ الحرارة في الانخفاض مع فصل الخريف ويدخل الشتاء بالتدريج، ولكن هذا الأمر تغير الآن بسبب التغيرات المناخية التي تصيب العالم بأكمله.



وأضاف محمد فهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" لابد من مراجعة وصف مناخ مصر في الكتب لأنه لم يعد «حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء»، ويجب تغييره لأن مناخ مصر تغير واستحوذ فصل الصيف على جزء كبير من فصل الخريف".



وتابع محمد فهيم:" مناخ مصر يميل إلى الحرارة طوال العام ويتخلله 3 فصول أخرى وهم الربيع والخريف والشتاء".

