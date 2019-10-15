النواب اللبناني: سد النهضة تهديد للأمن القومي العربي

استضافت ظهر اليوم لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اللبناني برئاسة النائب ياسين جابر، السفير المصري في لبنان نزيه النجاري، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة النواحي خاصة الاقتصادية، لاسيما تلك المرتبطة بالتعاون في مجال الكهرباء والطاقة.



كما جرى تناول المسائل الإقليمية الراهنة والتطورات في المنطقة، لاسيما الاعتداء التركي الراهن علي سوريا وخطورته وتداعياته حيث تم كذلك استعراض المواقف المصرية من القضية الفلسطينية والتزام مصر بثوابت حلها وفقا للمحددات العربية والدولية ذات الصلة.



وعرض السفير النجاري كذلك خلال اللقاء آخر مستجدات أزمة سد النهضة، حيث جدد النواب تأكيد تضامنهم مع مصر ورفضهم لأي تهديد لأمنها ومصالحها واعتبار أي أمر مماثل بمثابة تهديد للأمن القومي العربي.



وأعقب الاجتماع حفل غداء أقامه النائب ياسين جابر علي شرف السفير المصري، حضره النواب والوزراء نهاد المشنوق وأنور خليل وبيار أبو عاصي وعلي بزي ونعمت افرام، وأعضاء السفارة المصرية.



وقدم في نهايته النائب ياسين جابر للسفير المصري درع مجلس النواب اللبناني بمناسبة نهاية فترة عمله في لبنان متمنيًا له التوفيق في مهمته القادمة.