قبل مواجهة ليفربول .. خروج حارس مانشستر يونايتد مصابا أمام السويد

خرج الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، مصابًا خلال مواجهة منتخب بلاده أمام المنتخب السويدي اليوم الثلاثاء، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".



وشارك صاحب الـ28 عاما أساسيًا في التشكيل الذي اختاره المدير الفني روبرتو مورينو، قبل أن تجبره الإصابة على مغادرة الملعب في الدقيقة الـ63 من عمر اللقاء، ليدخل كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي الإنجليزي بدلًا منه.



يأتي هذا في الوقت الذي يستعد خلاله مانشستر يونايتد حاليا لمواجهة ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل في الجولة التاسعة للمسابقة، ليصبح دي خيا مهددا بالغياب عن المباراة مع زميله الفرنسي بول بوجبا.



يُذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب بريميرليج بالعلامة الكاملة بعد فوزه في أول 8 جولات في المسابقة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ12 في الجدول بعد فشله في تحقيق الانتصار خلال آخر ثلاث مباريات ليجمع 9 نقاط.