حقوقية: ربط الخلع بـ العجز الجنسي إهانة للمرأة

قالت المحامية رباب عبده، المسئولة عن ملف الطفل والمرأة فى الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث ، أن المقترح الخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية الذى قدمه النائب عاطف مخاليف بِه بعض المواد التى أرفضها .





وأضافت عبده فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن ربط الخلع بحالة واحدة وهو العجز الجنسى مهين للمرأة لأنه نظر لها على أنها وعاء للجنس فقط لا غير .





وتابعت أن العجز الجنسى مقنن فيحق للزوجة رفع دعوى طلاق للضرر، وهو بذلك تجاهل العديد من المشكلات التى تعاني منها المرأة ويحلها الخلع مثل العنف والمعاملة السيئة والخيانة وعدم الائتمان وغيرها من المشكلات، كما أنه خالف رأى الشرع الذى وافق على الخلع .





وأكدت أن خفض سن الحضانة لـ 9 سنوات مرفوض لأن الطفل يكون فى أشد الحاجة لحنان الأم، لأنه يحتاج احتواء أكثر من شدة الأب فى هذا العمر.



