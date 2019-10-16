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أخبار العالم

رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي ويصلي فيه.. صور

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
عمران خان
عمران خان
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قسم الخارجي
زار رئيس وزراء جمهورية باكستان، عمران خان، المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة فيه, وتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيّه -رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي وعددٌ من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس.
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