رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي ويصلي فيه.. صور

زار رئيس وزراء جمهورية باكستان، عمران خان، المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة فيه, وتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيّه -رضوان الله عليهما.





وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي وعددٌ من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.





استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان.



