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رياضة

سموحة: طلبنا رسمياً تأجيل لقاء بيراميدز أسوة بالأهلي والزمالك.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:27 ص
نادي سموحة
نادي سموحة
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محمد رشاد
قال فرج عامر، رئيس سموحة، إن ناديه تقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة لتأجيل مواجهة فريقه أمام بيراميدز التي ستقام الخميس المقبل في الجولة الرابعة من المسابقة.

وتحدّث فرج عامر لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" قائلاً: "طلبت من اتحاد الكرة رسميا تأجيل لقاء سموحة وبيراميدز".

وواصل "طالما تم تأجيل لقاء القمة بسبب دواعي أمنية فكي لا يكون هناك أي إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص فيجب تأجيل مباريات الجولة كلها".

وأكمل "الدوري يقام على أساس العدل ونحترم الظروف الأمنية لكن يجب المساواة بين الجميع، ليس من المنطقي أن تدفع بعض الأندية ضريبة تأجيل مباريات أندية أخرى، لذا أريد تأجيل لقاء بيراميدز وهذا أبسط الأمور".
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