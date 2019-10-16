سموحة: طلبنا رسمياً تأجيل لقاء بيراميدز أسوة بالأهلي والزمالك.. فيديو

قال فرج عامر، رئيس سموحة، إن ناديه تقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة لتأجيل مواجهة فريقه أمام بيراميدز التي ستقام الخميس المقبل في الجولة الرابعة من المسابقة.





وتحدّث فرج عامر لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" قائلاً: "طلبت من اتحاد الكرة رسميا تأجيل لقاء سموحة وبيراميدز".





وواصل "طالما تم تأجيل لقاء القمة بسبب دواعي أمنية فكي لا يكون هناك أي إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص فيجب تأجيل مباريات الجولة كلها".



