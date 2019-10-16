ملك الأردن يوافق على تمديد تأجير الغمر إلى إسرائيل عاما إضافيا

وافق العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني على تمديد تأجير إسرائيل منطقة" الغمر" بعام إضافي، وفق ما كشف صحيفة "معاريف" العبرية صباح اليوم.



وكانت مدة استئجار هذه المنطقة لإسرائيل من المقرر أن تنتهي في السادس والعشرين من الشهر الجاري، بعد مرور 25 عامًا على تأجيرها لإسرائيل وفقا لاتفاقية وادي عربا الموقعة بين إسرائيل والأردن.



ونصّت اتفاقية وادي عربا على أن تؤجر المملكة الأردنية الهاشمية كلا من منطقتي الغمر في جنوبي البحر الميت والباقورة الواقعة في منطقة بيسان، لإسرائيل لمدة 25 عامًا، على أن تمدد هذه الفترة بصورة تلقائية في حال لم يطلب الأردن قبل انتهاء المدة بعام إلغائها.



وبالفعل أكد الأردن العام الماضي، أي قبل انقضاء فترة التأجير بعام كامل نيته بعدم تمديد تأجير هاتين المنطقتين لإسرائيل، ما أثار مخاوف المزارعين الإسرائيليين الذين يفلحون الأرض في هاتين المنطقتين ويعتبرونها مصدر أرزاقهم.