تحرك عاجل من البرلمان بشأن وصول شحنات أسلحة ومخدرات للموانئ

وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تصريحات الشحات الغتورى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، والتي أكد فيها أن هناك إشكالية كبيرة تواجه المصلحة بالموانئ وبعض الحالات التي استوجبت إعداد مشروع قانون جديد للجمارك وأن هناك رسائل جمركية تصل الموانئ بأسماء وهمية وأن هذه الرسائل تكون مُحملة أحيانا بشحنات أسلحة ومتفجرات ومخدرات أو غير ذلك من المواد الممنوع جلبها إلى البلاد وأنه غالبا ما يتم إعدام تلك الشحنات دون محاسبة الشركة الناقلة بالخطيرة والكارثية والتى لايجب ان تمر مرور الكرام.



وطالب " عامر " فى طلب احاطة قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موافاته بإحصائية كاملة عن هذا الملف حتى يتعرف الرأى العام على حقيقة هذه الأمور التى تمثل خطرا كبيرا على الامن القومي المصري.



وتساءل المهندس محمد فرج عامر قائلا "هل قانون الجمارك الجديد يكفل عدم تكرار مثل هذه الكوارث حتى لاتدخل البلاد مثل هذه الشحنات ويكفل معرفة من يجلبونها باسماء وهمية ومحاسبة الشركات الناقلة لها لمصر متهما جماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والتيارات الارهابية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة بانها وراء محاولات دخول الأسلحة والمتفجرات الى مصر لاستخدامها فى عملياتها الارهابية القذرة والخسيسة ضد الدولة المصرية".



وأشاد المهندس محمد فرج عامر بصقور الأجهزة المصرية ورجال الجمارك الأبطال فى كشف مثل هذه الكوارث ومنع دخول الأسلحة والمتفجرات والمخدرات الى مصر وإعدامها لحماية الامن القومى المصرى مطالبا باتخاذ جميع الإجراءات لمعرفة الخونة الذين يقومون بهذه الاعمال الإجرامية والشيطانية ضد مصر.