الأزهري وحجازي والجبالي ضيوف أمسية تجديد الخطاب الديني بالفسطاط

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية أمسية ثقافية بعنوان"الخطاب الديني بين التجديد والواقع المعاش" وذلك في السادسة مساء الأربعاء 23 أكتوبر بدار الوثائق بالفسطاط، وتستضيف الدكتور أسامة الازهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ، الدكتور أحمد مجدي حجازي، أستاذ علم الاجتماع السياسي بآداب القاهرة، والمستشارة تهاني الجبالي ويديرها الإعلامي الدكتور جمال الشاعر.



يأتي ذلك في إطار جهود مؤسسات الدولة الوطنية الرامية الى تجديد الخطاب الديني وضمن الخطط الاستراتيجية للثقافة المصرية الهادفة الى التنوير والارتقاء بوعي الشباب لمجابهة الفكر المتطرف.



تتناول الامسية مفهوم تجديد الخطاب الديني، والمحاور التي تعمل الدولة عليها لحماية الشباب من الافكار الهدامة الى جانب القاء الضوء على العديد من صور التسامح في المجتمع، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بعنوان الأمسية.