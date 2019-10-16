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أخبار العالم

هونج كونج تدعو الكونجرس الأمريكي إلى عدم التدخل في شؤونها

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:54 م
صدى البلد
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أ ش أ
دعت حكومة هونج كونج، اليوم /الأربعاء/ الكونجرس الأمريكي إلى "عدم التدخل" في الشؤون الداخلية للمدينة.
وقالت زعيمة هونج كونج، كاري لام - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إنه لا يحق للإدارة الأمريكية، التدخل في شئون البلاد.

وجاء بيان حكومة هونج كونج بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي لثلاثة مشاريع قوانين تدعم المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

وكانت الصين، قد أعربت، في وقت سابق، عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة إزاء قيام مجلس النواب الأمريكي بتمرير مشروع قانون "حقوق الإنسان والديمقراطية" في هونج كونج.

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