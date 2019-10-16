هونج كونج تدعو الكونجرس الأمريكي إلى عدم التدخل في شؤونها

دعت حكومة هونج كونج، اليوم /الأربعاء/ الكونجرس الأمريكي إلى "عدم التدخل" في الشؤون الداخلية للمدينة.

وقالت زعيمة هونج كونج، كاري لام - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إنه لا يحق للإدارة الأمريكية، التدخل في شئون البلاد.



وجاء بيان حكومة هونج كونج بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي لثلاثة مشاريع قوانين تدعم المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.