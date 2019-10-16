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حوادث

6 سبتمبر.. النطق بالحكم في طعن 6 مدانين على وفاة محتجز بقسم الجيزة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:04 م
محاكمة
محاكمة
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محمد عبدالله
حجزت محكمة النقض اليوم الأربعاء جلسة 6 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في طعن 6 مدانين من قوة قسم شرطة الجيزة على حكم معاقبتهم بالسجن 3 سنوات في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة محتجز داخل ديوان القسم.

كانت النيابة أسندت للمتهمين في القضية التي وقعت أحداثها بشمال محافظة الجيزة خلال عام 2016 جرائم التعذيب وضرب أفضى إلى موت.

أحالت النيابة العامة 6 متهمين بالقضية واشتملت قائمة المتهمين في أمر الإحالة على أسماء 3 ضباط شرطة و3 أمناء من قوة قسم شرطة الجيزة.
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