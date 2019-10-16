هتنزل المرة دي.. أحمد موسى: حنفي تركيا يركع أمام الأمريكان .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك شخصا يطلق عليه رئيس دولة تركيا، و هذا الشخص هو أردوغان.



وأضاف «أحمد موسى» خلال تقديمة برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن أردوغان ظهر أمس فى منتصف الليل وقال إنه لن يقابل نائب الرئيس الأمريكي ووزير خارجية أمريكا.



وأشار أحمد موسى، إلى أن، أردوغان بعد أن ظهر وأنه سبع الرجال تقابل مع مايك بنس، وتراجع فى كلامه.



وأوضح موسى، أن الديكتاتور أردوغان رفض لقاء مبعوث ترامب أمس و اليوم تراجع وتقابل معه.



وتابع موسى، أن أردوغان يشبه حنفى، " هتنزل المرة دي" معلقا: " أردوغان يركع للأمريكان".

