Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هتنزل المرة دي.. أحمد موسى: حنفي تركيا يركع أمام الأمريكان .. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:12 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك شخصا يطلق عليه رئيس دولة تركيا، و هذا الشخص هو أردوغان.

وأضاف «أحمد موسى» خلال تقديمة برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن أردوغان ظهر أمس فى منتصف الليل وقال إنه لن يقابل نائب الرئيس الأمريكي ووزير خارجية أمريكا.

وأشار أحمد موسى، إلى أن، أردوغان بعد أن ظهر وأنه سبع الرجال تقابل مع مايك بنس، وتراجع فى كلامه.

وأوضح موسى، أن الديكتاتور أردوغان رفض لقاء مبعوث ترامب أمس و اليوم تراجع وتقابل معه.

وتابع موسى، أن أردوغان يشبه حنفى، " هتنزل المرة دي" معلقا: " أردوغان يركع للأمريكان".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى يطلق هاشتاج # أردوغان _ حرامي ..فيديو

ترشيحاتنا

بعد خلعها الحجاب.. سهير رمزى تتألق مع نجمات السبعينات

شاهد.. أهلي جدة يقدم مدرب الزمالك السابق بطريقة رائعة

سيدة تستغيث بشرطة المنوفية لإنقاذ معزة .. والنتيجة تتحقق في دقائق

وقف إطلاق النار.. المجلس السيادي في السودان يصدر مرسوما تاريخيا

تعليق ناري من فرج عامر على تأجيل قمة الأهلي والزمالك

حادث مؤسف.. مصرع سائح بريطاني غرقًا أثناء محاولته التقاط صورة سيلفى .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تقمص محمد صلاح شخصية ماوى الكرتونية.. تعرف على تفاصيل فيلم موانا

وش السعد.. 20 صورة لـ مكة محمد صلاح تتوج رحلة نجاح والدها

بـ ملابس الهنود الحمر العارية.. محمد صلاح مع ابنته مكة فى عيد ميلادها |شاهد