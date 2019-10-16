فوسفور ونابالم | الإدارة الذاتية السورية: أردوغان يستخدم أسلحة محرمة دوليا

أعلنت الإداراة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان، أن العدوان التركي على الأراضي السورية استخدم كافة أنواع الأسلحة على مدينة سري كانيية (رأس العين) من بينها الأسلحة المحرمة دوليا.



وقال البيان إن:"هذا الهجوم المستمر لأسبوع لم تستطع فيها تركيا ومرتزقتها كسر إرادة القوى المقاومة وقوة شعبنا المناضل، أمام الفشل الواضح في تحقيق مخططاته يقوم أردوغان بإستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا كالفوسفور والنابالم ما ينذر بكارثة إنسانية ومجازر حقيقية وبشكل كبير".



وأضاف:"ي الوقت الذي نناشد فيه الرأي العام العالمي وكذلك المؤسسات الحقوقية والإنسانية ذات الصلة بالتحرك لإيقاف هذه التجاوزات التركية الخطيرة والحد من هذا الهجوم الفاشي فإننا ندعو العالم أجمع لفتح تحقيق رسمي ودولي حيال هذه الانتهاكات والممارسات اللااخلاقية واستخدام الأسلحة المحرمة".



وحذر البيان من أن:"صمت العالم سوف يدفع أردوغان لإرتكاب مجازر كما فعل سابقًا في عفرين وعموم المناطق التي يطولها يد العدوان التركي".



