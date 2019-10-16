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سيارات

جينيسيس GV70 تظهر لأول مرة أثناء اختبارها.. صور

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:11 م
جينيسيس GV70
جينيسيس GV70
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خالد محيي الدين
تعد جينيسيس GV80 هي أول سيارات الـ SUV الثلاثة المخطط إنتاجها من العلامة التجارية الكورية الفاخرة، وعلى الرغم من أننا رأينا الكثير من اللقطات التجسسية للموديل متوسط الحجم حتى الآن، فاليوم نرى لأول مرة الكروس أوفر الأصغر GV70 أثناء اختبارها على حلبة نوربورجرينج.

وعلى الرغم من أن الاسم لم يتم تأكيده بعد، حيث تزعم بعض المصادر أنها سيطلق عليها اسم GV60، إلا أنه يبدو أن سيارة الكروس أوفر الفاخرة الجديدة في مرحلة تطوير متقدمة إلى حد ما، ونقول هذا لأن النموذج الأولي لم يحصل على تمويهات كثيفة على الرغم من حصوله على تمويه بكامل الجسد.

وفي حين أن المصابيح الخلفية لا تبدو هي النسخة الإنتاجية، إلا أن بقية السيارة تبدو وكأنها جاهزة للإنتاج، وبالمقارنة مع GV80 الأكبر التي ستنافس بي ام دبليو X5 ومرسيدس بنز GLE وغيرهم، فإن GV70 ستنافس كل من بي ام دبليو X3 ومرسيدس بنز GLC، وغيرها من الطرز من فئة سيارات الـ SUV الفاخرة المدمجة.

وستأتي GV70 بمظهر رياضي بفضل التصميم الجانبي الشبيه بالكوبيه، وفي المقدمة، يحيط بشبك جينيسيس مصابيح أمامية أفقية منفصلة تشبه تلك الموجودة في GV80، ومع ذلك، فإن الواجهة الأمامية تبدو أكثر شراسة من خلال مآخذ الهواء الجانبية، ويبدو المظهر الجانبي رياضيًا بفضل الجنوط الكبيرة، ويُكمل الجزء الخلفي المظهر الرياضي من خلال العوادم الضخمة.

ونظرًا لأن GV80 تشترك في المنصة مع سيارة G80 السيدان القادمة، فمن المحتمل أن تستخدم GV70 نفس منصة G70 السيدان، وقد تحصل على نفس تشكيلة المحرك، بما في ذلك محرك رباعي الأسطوانات تيربو سعة 2.0 لتر بقوة 252 حصان، أو محرك V6 مزدوج التيربو سعة 3.3 لتر بقوة 365 حصان، وستأتي بنظام دفع كلي بالتأكيد، ولا نعرف بعد ما إذا كانت ستأتي بنظام دفع خلفي أم لا، ويتوقع أن يتم الكشف عنها في أوائل عام 2021، بعد حوالي عام من إطلاق GV80.
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