Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم: ننسق مع الصحة لتطعيم طلاب المدارس ضد الالتهاب السحائي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:21 ص
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
Advertisements
ياســـمين بدوي
قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، إن الوزارة تنسق مع وزارة الصحة والسكان ، لعمل حملة لتطعيم طلاب المدارس ضد مرض الالتهاب السحائي في الفترة المقبلة.

وأكد حجازي في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن الوزارة لا تتوانى لحظة عن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية طلاب المدارس من أي أخطار قد تهددهم أثناء اليوم الدراسي.

وأوضح حجازي أن هذه الإجراءات لا تعني أن خبر انتشار مرض الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس هو خبرا صحيحا ، قائلا: ان هذا الخبر ما هو إلا شائعة مثل باقي الشائعات ومدارسنا أمان ولم يتم رصد اي حالات توحي بانتشار المرض مثلما يردد البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وناشد حجازي أولياء الأمور والمعلمين ، بعدم الانسياق وراء ما يثار من شائعات هدفها إثارة البلبلة وزعزعة استقرار وانتظام العام الدراسي الجديد ، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تصارح الرأي العام بكل شفافية بكل ما يحدث أولا بأول من خلال بياناتها الرسمية التي تعد المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة التي لا تحتمل التشكيك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما هو الإلتهاب السحائي .. قراءة في المرض المرعب لـ الأطفال وطرق علاجه

القصة الكاملة لكشف زيف شائعات الإخوان عن تفشي مرض الالتهاب السحائي

التعليم: الالتهاب السحائي لم ينتشر بمدارسنا وإجراءات لحماية الطلاب من الأمراض المعدية

شائعات مغرضة.. صحة الدقهلية: لم نسجل ظهور اى حالات إصابة بالالتهاب السحائى

مجانا لأطفال المدارس..الأطباء: تطعيم الحمي الشوكية يقي من مرض الالتهاب السحائي

اهم الاخبار : أردوغان يقصف سوريا بالأسلحة المحرمة و ترامب يتوعده بعقوبات مدمرة .. مصرع 30 معتمرا .. الصحة تفضح أكاذيب الإخوان

ترشيحاتنا

بصحبة زوجها.. شاهد مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

أسرار وتفاصيل.. مرتضى منصور يكشف سر إقامة مباراة جينيراسيون بـ استاد السلام

مرتضى منصور: حفل كبير بمناسبة انطلاق قناة الزمالك ..فيديو

بصور مثيرة.. سلمى حايك تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمدير

التعليم: ننسق مع الصحة لتطعيم طلاب المدارس ضد الالتهاب السحائي

مواعيد مباريات اليوم الخميس 17 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان بيج .. مي عمر تتألق فى شوارع اليونان

بعد إثارتها الجدل.. ابنة رانيا فريد شوقى تشارك متابعيها بصورة جديدة

شعلة نشاط.. بيلا حديد تمارس الفروسية