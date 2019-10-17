التعليم: ننسق مع الصحة لتطعيم طلاب المدارس ضد الالتهاب السحائي

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، إن الوزارة تنسق مع وزارة الصحة والسكان ، لعمل حملة لتطعيم طلاب المدارس ضد مرض الالتهاب السحائي في الفترة المقبلة.



وأكد حجازي في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن الوزارة لا تتوانى لحظة عن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية طلاب المدارس من أي أخطار قد تهددهم أثناء اليوم الدراسي.



وأوضح حجازي أن هذه الإجراءات لا تعني أن خبر انتشار مرض الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس هو خبرا صحيحا ، قائلا: ان هذا الخبر ما هو إلا شائعة مثل باقي الشائعات ومدارسنا أمان ولم يتم رصد اي حالات توحي بانتشار المرض مثلما يردد البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي .



وناشد حجازي أولياء الأمور والمعلمين ، بعدم الانسياق وراء ما يثار من شائعات هدفها إثارة البلبلة وزعزعة استقرار وانتظام العام الدراسي الجديد ، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تصارح الرأي العام بكل شفافية بكل ما يحدث أولا بأول من خلال بياناتها الرسمية التي تعد المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة التي لا تحتمل التشكيك.