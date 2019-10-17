التلاميذ بخير.. محافظ القليوبية: لا صحة لوجود حالات مصابة بالتهاب السحائي

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية خلو المحافظة من أي إصابات بمرض الالتهاب السحائي وجميع التلاميذ بكافة مدارس القليوبية الحكومية والخاصة بخير.





وأكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، عدم صحة ما أثير بوسائل التواصل الاجتماعي عن ظهور أي حالات مصابة بالتهاب سحائي بين تلاميذ المدارس بالمحافظة.





وتناشد مديرية الصحة بالمحافظة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات وعدم الالتفات لأية بيانات تصدر من غير القطاع الصحي، وتهيب بالمواطنين وأولياء الأمور الرجوع إلى السلطات الصحية المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة السليمة والحقيقية.