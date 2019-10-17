تعليمات عاجلة لجميع المدارس لحماية الطلاب من انتشار الأمراض المعدية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المدارس ، هدفها حماية الطلاب من انتشار الامراض المعدية.



شددت هذه التعليمات على : إجراء الفحص الظاهري للطلاب بصفة يومية ، وتوجيه المعلمين لاتخاذ اللازم والإبلاغ الفوري عند ظهور أية حالات إصابة أو اشتباه في الإصابة بمرض مُعدٍ بين الطلاب داخل الفصول ، والحرص على النظافة العامة في كافة أرجاء المدرسة وتوفير الصابون والمطهرات والمتابعة الدورية لنظافة دورات المياه.



كما أكدت تعليمات وزارة التربية والتعليم على ضرورة مراعاة التهوية الجيدة للفصول الدراسية والمعامل وحجرات الأنشطة المختلفة ، ومراعاة تطهير وغسيل خزانات المياه بصورة دورية ، والتأكد من تغطيتها بإحكام وإرسال عينات من ماء الشرب إلى الوحدات الصحية بصورة دورية لإجراء التحاليل المناسبة للتأكد من صلاحية الماء للشرب وخلوه تمامًا من مسببات الأمراض ، والحرص على تنظيف وتطهير الأسطح باستمرار باستخدام المطهرات والمنظفات.



كما شددت وزارة التربية والتعليم على مراعاة الاشتراطات الصحية المطلوبة في المقاصف المدرسية وأماكن تخزين الوجبات الغذائية ، ومتابعة نسب غياب الطلاب والمعلمين والوقوف على أسبابها ، والتأكيد على عدم تواجد التلاميذ المرضى داخل المدرسة لأي سبب من الأسباب إلا بعد انتهاء الإجازة المرضية والعرض على الطبيب مرة أخرى والتأكد من تمام الشفاء.



وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة توعية الطلاب بمبادئ وإجراءات النظافة الشخصية وحثهم على غسيل الأيدي بالماء والصابون باستمرار بطريقة صحيحة ، وتعليق الملصقات الخاصة بالتثقيف الصحي في أماكن ظاهرة بالمدرسة حتى تحقق الهدف المرجو منها.



وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه يجب إخطار السادة المحافظين ولجان الصحة والبيئة بالإدارات والمديريات ولجنة إدارة الأزمات بكل محافظة واللجنة العليا للصحة المدرسية ، بما يتم اتخاذه من إجراءات بصفة دورية، وإحاطة غرفة العمليات بديوان عام الوزارة بحالات الإصابة إن وجدت أولًا بأول، بالاضافة إلى إجراء مراجعة بيئية وصحية للمدارس باستخدام الاستمارة المُعدة لذلك الغرض والمتضمنة بوثيقة الأنشطة البيئية والسكانية والصحية وسرعة علاج أوجه القصور.