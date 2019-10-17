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تعليم

بعد مرور 3 أعوام.. إطلاق اسم بطل الصاعقة محمد سمير على مدرسة بالدقهلية.. صور

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:07 م
صدى البلد
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همت الحسينى
رغم مرور عدة سنوات على استشهاده ومطالب بإطلاق اسمه على مدرسة إلا أن تحقيق ذلك تأخر رغم أن إطلاق اسم الشهداء على مدارس أقل ما يقدم له ولعائلته.

إنه الشهيد محمد سمير إدريس أحد أبطال الصاعقة من سلاح المشاة من رجال الدفعة 94 حربية، استشهد بطلاً دفاعاً عن الأرض والعرض بكرم القواديس بسيناء في 11 /12 /2016 في اشتباك غادر مع إرهابيين تكفيريين ورقي استثنائيًا إلي رتبة عقيد.

أدرج في قائمة الشرف الوطني المصري - باب القوات المسلحة بعد منح اسمه قلادة تاميكوم من الطبقة الذهبية فى عام 2017 وكرم الرئيس السيسى بتكريم أسرته وقبل رأس والدته.

وجاء اليوم ليشهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية الاحتفال بإطلاق اسم الشهيد عقيد أركان حرب محمد سمير ادريس على مدرسة العوضية للتعليم الأساسي التابعة لمركز شربين.

وأكد محافظ الدقهلية على أننا لا ننسى شهداءنا الأبرار الذين ضحوا لنحيا في أمن وأمان، فتحية تقدير وامتنان لهم جميعًا، وعرفانًا لأسرهم وأهلهم، وأضاف أننا هنا اليوم في اطار الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد يوم العزة والكرامة.

وأشار "شاروبيم" إلى أن نصر اكتوبر المجيد أعاد للمصريين عزهم وتفاخرهم بقواتنا المسلحة الباسلة التي رسمت أعظم البطولات، وأوضح أننا نمضي في طريق البناء بخطى ثابتة بقيادة الرئيس المناضل عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي وضع مصر على طريق الريادة والتقدم. 

وشدّد محافظ الدقهلية على أن الحكومة لا تدخر جهدًا لتوفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة للمواطنين في مختلف المجالات وفي مقدمتها المنظومة التعليمية في إطار رفع كفاءة الأداء وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول. 

حضر الاحتفال سعد الفرماوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، والعميد إيهاب السلاب، فوزي الشرباصي، عضوًا مجلس النواب، والمقدم تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة، والمحاسب محمد أبو العينين، رئيس مركز ومدينة شربين.
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