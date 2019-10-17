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محافظات

باستثمارات 1.5 مليار جنيه.. المنطقة اللوچستية بالبحيرة تخدم 6 محافظات

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:06 م
الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى زير التموين
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جمالات الدمنهوري
اكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية مشروع المنطقة اللوچستية بمحافظة البحيرة كنقلة حضارية ستعمل على سهولة التسويق والنقل مشيرا إلى انها تعد منطقة محورية ستخدم أبناء محافظة البحيرة و6 محافظات مجاورة مشيدًا بالجهد المبذول وحجم الأعمال الجارية بالمنطقة اللوجستية بالطريق الزراعي السريع بدائرة مركز دمنهور.

وتفقد الوزير خلال زيارته للمنطقة اللوجستية بالطريق الزراعي بدمنهور ويرافقه المحافظ الأعمال الجارية بالمشروع التجاري لشركة العروبة والمقام على مساحة 200 ألف متر2 يتكون من مركز تجاري مغلق يحتوي على هايبر ماركت كارفور بمسطح حوالي 6000 متر .

ويضم عدد كبير من المحلات والماركات العالمية والمحلية ومنطقة تجارية مفتوحة تحتوي على معارض سيارات ومراكز صيانة تابعة لها بالإضافة إلى مناطق انتظار سيارات ومنطقه مطاعم وكافيهات وسينمات و مجموعة معارض متخصصة و مناطق خضراء ومنطقة انتظار سيارات ضخمة ومنطقة بنوك و خدمات شاملة.

وقدم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عرض توضيحي عن المشروع والمقرر انتهاء المرحلة الأولى منه خلال 15 شهر باستثمارات تقدر ب 1.5 مليار جنيه وبواقع 100 مليون جنية شهريًا أعمال انشائية كما ستبلغ التكلفة الاجمالية لاستثمارات الشركة 5 مليار جنيه على 3 مراحل.
باستثمارات 1.5 مليار جنيه.. المنطقة اللوچستية بالبحيرة تخدم 6 محافظات
باستثمارات 1.5 مليار جنيه.. المنطقة اللوچستية بالبحيرة تخدم 6 محافظات
باستثمارات 1.5 مليار جنيه.. المنطقة اللوچستية بالبحيرة تخدم 6 محافظات
باستثمارات 1.5 مليار جنيه.. المنطقة اللوچستية بالبحيرة تخدم 6 محافظات
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