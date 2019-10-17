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رياضة

نيبوشا يكشف أسباب سوء أداء الجونة والتعادل أمام اف سي مصر في الدوري

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:10 م
بنادي الجونة
بنادي الجونة
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محمد رشاد
علق نيبوشا ميلوسوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة على تعادل فريقه السلبي أمام مضيفه إف سي مصر في المباراة التي جرت عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف نيبوشا في تصريحات صحفية له عقب المباراة: "لا أعلم خسرت نقطتين أم فزت بنقطة ولكن في الشوط الأول كنا الأفضل، في الشوط الثاني كان لدينا مشكلة كبيرة بعد إصابة إسلام محارب وأكرم توفيق، وهذه مشاكل تواجه الفريق وعلينا معالجتها".

وزاد: "نخوض المباراة بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث، لكن لكل مباراة ظروفها، لمباراة كانت حماسية وكانت مليئة بالعنف الكروي، ولست راضيا على الإمكانات والأداء من اللاعبين في الشوط الثاني".

وأتم: "أمامنا مباراتين هامتين قبل التوقف أمام الأهلي والمقاولون العرب وسنحاول جاهدين لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي الذي يملك فترة راحة بعد تأجيل مواجهة الزمالك".
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