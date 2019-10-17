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أخبار البلد

الإمام الأكبر: خريجو الأزهر الوافدون سفراء للمنهج الوسطي في مجتمعاتهم

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:12 م
الإمام الأكبر: خريجي
الإمام الأكبر: خريجي الأزهر الوافدين سفراء للمنهج الوسطي
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محمد شحتة
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، الدكتور محمد زين المجد، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بإندونيسيا.

قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يعول على أبنائه الوافدين، ليكونوا سفراء للمنهج الأزهري الوسطي في مجتمعاتهم، لافتًا إلى أن بعض خريجي الأزهر الوافدين تقلدوا مناصب رفيعة المستوى في بلادهم، كما ساهموا بقوة في تنمية ورقي بلادهم، وعملوا على تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك التي تعلموها في الأزهر.

من جانبه، أعرب رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بإندونيسيا عن تقديره الكبير لما يقدمه الأزهر من جهود تعليمية ودعوية لطلاب إندونيسيا، مؤكدًا إلتزام جميع خريجي الأزهر الإندونيسيين بمناهج الأزهر الوسطية، باعتبارها ضمانة حقيقية لحماية المجتمع الإندونيسي من الأفكار المتطرفة.

وفي نهاية اللقاء أهدى فضيلة الإمام الأكبر درع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، للدكتور محمد زين المجد، تقديرًا لجهوده الملموسة في أنشطة فرع المنظمة بإندونيسيا.
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