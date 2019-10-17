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ثقافة

السيرك القومى يشارك فى مهرجان فيتنام.. ويواصل برنامجه بالعجوزة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:35 م
صدى البلد
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طارق موسى
يشارك السيرك القومى بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، فى فعاليات المهرجان العالمى لفنون السيرك بفيتنام.

ويقام المهرجان فى الفترة من ١٤ حتى ٢١ أكتوبر الجارى، حيث يشارك الفنان محمد النوبي والفنان إيهاب وصفي بفقرة الحربة والمطبخ، والفنان أحمد ياسين بفقرة البلانصات، والفنان إبراهيم عبد سلام بفقرة الساحر، والفنان محمود التلباني بفقرة التوازن، ويرأس الوفد المهندس وائل عبد الله، مدير عام السيرك القومى .

كما يقدم السيرك القومى، برنامج شعبة سيرك القاهرة برئاسة الفنان أشرف شعبان، الذى يتضمن أكثر من ١٣ فقرة فنية، منها: " المشي علي السلك للفنان "عادل حمزة "، لايت شو للفنان "جمال جمى"، البسكليت للفنان "سيد ياسين"، الطوق الهوائي للفنانة "هايدي"، التوازن علي الكرة للفنان " أكرم العمدة"، المهرج للفنان "عمر عاكف"، الساحر للفنان "مختار المصري"، التوازن علي الزجاج فنان "محمد جابر "، الخناجر للفنان "وائل فتحي" والفنانة "نهي"، ويختتم البرنامج بفقرة استعراض الأسود والنمور للفنان المدرب "مدحت كوتة".

يذكر أن السيرك قدم برنامجه خلال العام فى مدينة ١٥ مايو ومدينة جمصة بجانب مقره بالعجوزة، ومن المقرر أن يقدم السيرك برنامجه فى مدينة دمياط الجديدة قريبا .
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السيرك القومي يشارك في المهرجان القومي بفيتنام

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