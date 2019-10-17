Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حكيم ينشر مقطع فيديو أثناء إطلاقه الرصاص..شاهد

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:35 م
حكيم
حكيم
Advertisements
قسم الفن
نشر المطرب حكيم فيديو وهو يضرب نار على حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" و علق علي الفيديو قائلا:" اضرب ضرب 3 رصاصات بتلات أهداف".

وجاءت تعليقات الجمهور كالآتي " الله عليك يا نجم النجوم_عاش يا بطل_تسلم إيدك يا ابن بلدي".

روج الفنان حكيم لـ ألبومه الجديد ونشر فيديو له في خاصية "الاستوري" على حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" قال حكيم:" أنا حاليا بصور الفوتوسيشن للألبوم الجديد اللي أنا شخصيا منتظره عشان الناس اللي بتقولي فين الألبوم".

واحيا حكيم مؤخرًا حفلا بالساحل الشمالى بأحدث التقنيات العالمية للمسرح وحاز على ابهار جميع الحضور وقام حكيم بتبادل الغناء والرقص مع الحضور بالحفل.

يذكر أن حفل حكيم هو الثاني له بالساحل الشمالي وكان قدم حفلة غنائية في ثالث أيام العيد وحققت نجاحات كبيرة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسط الأضواء والحضور الضخم.. حكيم ينشر صورة من حفله في الساحل الشمالي

حكيم .. يشعل الساحل الشمالي بحفل عالمي.. صور

حكيم ينشر فيديو من حفلته في الساحل الشمالي

حكيم يهنئ الأمة الإسلامية بـ العام الهجري الجديد

احمد الفيشاوى وحكيم الابرز.. ماذا قال نجوم الفن عن العام الهجري الجديد

القصة الكاملة لـ حادث انقلاب سيارة المطرب حكيم

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: تطعيم 7 ملايين طالب بمراحل التعليم المختلفة ضد الالتهاب السحائي

طلب جديد من حسام البدري لـ اتحاد الكرة.. تعرف عليه

اعراض مرض القلب عند النساء.. 6 مضاعفات تنتهى بنوبة قلبية

مفاجأة.. حارس الأهلي على رادار مانشستر يونايتد

عقوبات قاسية على ليفربول ومانشستر سيتي من قبل الاتحاد الأوروبي

الأولى مفاجأة.. أجمل 10 نساء فى 2019.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط مصنع حلوى فاسدة بالشرقية .. صور

شاهد.. أم تنهال بالضرب المبرح على طفلها حديث الولادة بسبب موعد غرامي

اصيبت بالخرف ..مسن تسعيني يطلق النار على زوجته ويحاول الانتحار ..شاهد