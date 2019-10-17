حكيم ينشر مقطع فيديو أثناء إطلاقه الرصاص..شاهد

نشر المطرب حكيم فيديو وهو يضرب نار على حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" و علق علي الفيديو قائلا:" اضرب ضرب 3 رصاصات بتلات أهداف".



وجاءت تعليقات الجمهور كالآتي " الله عليك يا نجم النجوم_عاش يا بطل_تسلم إيدك يا ابن بلدي".



روج الفنان حكيم لـ ألبومه الجديد ونشر فيديو له في خاصية "الاستوري" على حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" قال حكيم:" أنا حاليا بصور الفوتوسيشن للألبوم الجديد اللي أنا شخصيا منتظره عشان الناس اللي بتقولي فين الألبوم".



واحيا حكيم مؤخرًا حفلا بالساحل الشمالى بأحدث التقنيات العالمية للمسرح وحاز على ابهار جميع الحضور وقام حكيم بتبادل الغناء والرقص مع الحضور بالحفل.



يذكر أن حفل حكيم هو الثاني له بالساحل الشمالي وكان قدم حفلة غنائية في ثالث أيام العيد وحققت نجاحات كبيرة



