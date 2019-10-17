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أخبار العالم

رغم تصريحات ترامب.. الشيوخ الأمريكي يعلن استعداده فرض عقوبات على تركيا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:44 م
صدى البلد
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رويترز
قال عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي لينزي جراهام وكريس فان هولن إنهما "سيواصلان بكل قوة" العمل على خططهما لفرض عقوبات صارمة على تركيا رغم إعلان وقف إطلاق النار بشكل مؤقت في سوريا.

وقالت بريدجت فراي المتحدثة باسم السناتور فان هولن إنه هو وجراهام: "تحدثا واتفقا على ضرورة المضي قدما بكل قوة في العمل على هذا التشريع".

وأكد متحدث باسم جراهام أيضا إنه وفان هولن يعتزمان مواصلة العمل على ذلك.
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