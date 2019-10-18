ألسن عين شمس تكرم هيئة التدريس والطلاب في حفل تخرج ٢٠١٨/٢٠١٩

افتتحت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس فعاليات حفل تخرج طلاب دفعة ٢٠١٨/٢٠١٩ ، الذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعه، بحضور أ.د.صالح هاشم رئيس الجامعة الأسبق ، أ.د.علا عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.ناصر عبد العال عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د.أشرف محمد عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث ، أ.د.عبد المعطي صالح وكيل الكلية السابق، و لفيف من رؤساء الأقسام و أعضاء هيئة التدريس.



وخلال كلمتها أكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية علي أن الطلاب كانوا خير واجهة للكلية و هم اليوم يشهدون و أولياء أمورهم ثمرة مجهوداتهم طيلة السنوات الماضية، و بعد أن تم تزويدهم بكافة الخبرات الاكاديمية داخل جدران الجامعة فاليوم يمثل نقطة انطلاقهم نحو سوق العمل ليواصلوا رحلتهم في الحياة ، مشددة علي أن المجتهدين دائما هم أصحاب المناصب المرموقة .



كما أكدت أ.د.علا عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي أن اليوم يشهد تكريم أولياء الأمور الذين قدموا كافة امكانياتهم ليصل أبنائهم الي يوم التخرج ، لافته الي أن يوم التخرج يجب أن يعي الخريجين رسالتهم و واجبهم نحو المجتمع ، خاصة و أنهم أحفاد رفاعة الطهطاوي صاحب نهضة مصر الحديثة .



كما قامت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية بتكريم أعضاء هيئة التدريس وهيئة الحاصلين علي جوائز ، و كان في مقدمتهم أ.د.علا عادل أستاذ اللغة الألمانية و وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لحصولها علي جائزة أفضل كتاب مترجم بعنوان "المختطفات" في معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام ٢٠١٩ ، كما تم تكريم د.أمال أمين الحضري المدرس بقسم اللغة الإنجليزية لحصولها علي لقب الأستاذية الفخرية من الاتحاد الآكاديمي ، جامعة أكسفورد ، كما تم تكريم الدكتورة سالي عبد الله وهدان المدرس بقسم اللغة الإسبانية لحصولها على جائزة جامعة عين شمس للنشر الدولي ، و في الختام شهد الحفل تسليم الطلاب شهادات التخرج و تكريم الأوائل و إلتقاط الصور الجماعية.