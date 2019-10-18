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أخبار العالم

رئيس الوزراء اللبناني يوجه كلمة إلى الشعب مساء اليوم

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:27 م
رئيس الحكومة اللبنانية
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري
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أ ش أ
يوجه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة، كلمة إلى اللبنانيين، من مكتبه في السراي الحكومي بوسط العاصمة بيروت.

أعلن ذلك المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية في بيان اليوم.

ويشهد لبنان منذ مساء أمس الخميس، موجة واسعة من التظاهرات الاحتجاجية؛ اعتراضا على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وقطع المتظاهرون الطرق الرئيسية في البلاد باستخدام العوائق والإطارات المشتعلة.

وكان الحريري قد ألغى جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرر أن تُعقد ظهر اليوم في القصر الجمهوري ببعبدا، في ضوء تطور الأحداث على نحو كبير.
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