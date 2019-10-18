في المصائب.. تعرف على طريقة إنقاذ فاقدي الوعي

تكثر الحوادث على الطرق سواء حوادث تصادم سيارات أو حوادث فردية كسقوط أشخاص فجأة في الطريق وغيرها، وقد تمر بأحد هذه الحالات وتصادف شخصًا لا يستجيب ولا يبدو أنه يتنفس، فإن القدرة على إجراء الإنعاش القلب قبل وصول خدمات الطوارئ أو سيارة الإسعاف يمكن أن ينقذ حياته.



وفي هذه الحالة يجب أن تكون لديك بعض المعرفة عن طرق الإنعاش وإنقاذ الأشخاص في هذه المواقف، نقدم بعض الخطوات التي تساعدك في ذلك:



- في البداية من أجل التحقق مما إذا كان شخص ما في حاجة إلى إنعاش قلبي أم لا ، فإن أول ما عليك فعله هو هز كتفيه بلطف مع السؤال في وقت واحد عما إذا كان على ما يرام أم لا، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا إندبندنت"البريطانية.



- يجب أيضًا أن تكون على دراية ببيئتك ، فقد تكون في بيئة تعرضك أنت والفرد غير المستجيب للخطر.



- بعد مسح المنطقة بحثًا عن أي مخاطر محتملة ، مثل السيارات القادمة على الطريق ، صرخ لجذب انتباه أي من المارة الذين يمكنهم مساعدتك.



- يجب ألا تترك أبدًا شخصًا فاقدًا للوعي وحده، حتى لو كنت تبحث عن مساعدة، لأن هذا يمكن أن يعرضه للخطر.



- إذا كان الشخص لا يستجيب، فينصح بفتح مجرى الهواء، وذلك عن طريق وضع يد واحدة على جبينهم وأصابعهم تحت ذقنهم، ثم قم بإمالة رؤوسهم برفق مع رفع ذقنهم في نفس الوقت.



- إذا أصيب شخص بسكتة قلبية ، فلن يتنفس بشكل طبيعي أو لا يتنفس على الإطلاق، وللتحقق مما إذا كانوا يتنفسون ، راقبوا صدورهم لمعرفة ما إذا كان يمكنك تحديد أي حركة مع إبقاء رؤوسهم مائلة.



- استمع باهتمام لمعرفة ما إذا كان بإمكانك سماع أنفاسك ، ووضع وجهك بالقرب من فمه لمعرفة ما إذا كان بإمكانك أن تشعر بأي أنفاس على خدك.



-الضغط على الصدر

أولًا ، ركع بجانب الشخص فاقد الوعي مع مستوى ركبتيك مع صدورهم.



بعد ذلك ، تنصح NHS بوضع كعب إحدى يديك على مركز صدرها ، ووضع يدك الأخرى في الأعلى وتشابك أصابعك.



تأكد من أن كتفيك فوق يديك قبل الضغط بشدة على صدرهما، واستقامة ذراعيك واستخدام وزن الجسم بالكامل، ومحاولة الضغط من خمسة إلى ستة سنتيمترات على الأقل.



- التنفس الصناعي

بعد إجراء 30 ضغطًا على الصدر ، ستحتاج إلى عمل تنفس للشخص إذا لم يظهر الشخص أي علامات على التنفس.



للقيام بذلك افتح أولًا مجرى الهواء باستخدام نفس الطريقة التي حددتها سيارة إسعاف سانت جون أعلاه.



- بمجرد إمالة رأسهم للخلف ورفع ذقنهم ، قم بقرص الجزء اللين من أنفهم.



- ثم استنشق كالمعتاد ثم ، ضع فمك على فمهم.



- بمجرد القيام بذلك مرة واحدة ، أخرج فمك من أفواههم وقم بتنفيذ نفس العملية مرة أخرى.



- يجب أن تكون قادرًا على اكتشاف حركة الصدر أثناء تنفيذ أنفاس الإنقاذ.



- في حالة إجراء الإنعاش القلبي على أحد الأطفال ، ينص NHS على أنه يجب عليك في البداية إعطاء خمسة أنفاس إنقاذ بعد إجراء ضغطات الصدر.



- ثم بعد تكرار ضغطات الصدر ، تابع العملية عن طريق إعطاء نفسين للانقاذ.



-استمر في تكرار ضغط الصدر وتنفس أنفاسك حتى وصول سيارة الإسعاف أو حتى يبدأ الشخص في استعادة الوعي أو التنفس بشكل صحيح.



إذا كنت تشعر بالتعب، اطلب من شخص آخر تولي المسؤولية عن الإنعاش القلبي الرئوي ، والتأكد من أدائه بشكل صحيح.