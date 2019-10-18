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ثقافة

ضحى عاصي تناقش سعادة السوبر ماركت بالعاصمة الروسية

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:00 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
استضاف مبنى مكتبة الآداب الأجنبية بالعاصمة الروسية موسكو، حفل مناقشة وتوقيع الترجمة الروسية للمجموعة القصصية "سعادة السوبر ماركت"، للروائية المصرية ضحى عاصي، والتي صدرت مؤخرًا عن دار نشر آرت هاوس ميديا في روسيا، بالتعاون مع مركز التعاون الإنساني، بالعاصمة الروسية موسكو.

المجموعة التي نقلتها إلى الروسية المترجمة منى خليل، وصدرت طبعتها العربية الأولى عن دار ميريت للنشر عام 2009، جاءت لجمهور القراء الروسي تحت عنوان مختلف وهو "لوجي لابُد أن تُعاقب"، وتتناول المجموعة عشر قصص تتناول العديد من الأبعاد الإنسانية والشخصيات المأزومة التي قد لا تنحصر حياتها في موقف واحد مليء بالسعادة أو الحزن.

ضحى عاصي قاصة وروائية، صدر لها مجموعتان قصصيتان هما: فنجان قهوة، عن دار نشر شرقيات عام 2007م، وسعادة السوبر ماركت، عن دار ميريت للنشر، 2009م، ورواية 104 القاهرة، في عام 2016، عن دار بيت الياسمين للنشر بالقاهرة، بالإضافة إلى كتاب "محاكمة مبارك بشهادة السيدة نفيسة"، وهو كتاب في علم الاجتماع السياسي، عن دار نهضة مصر في عام 2012؛ وترجمت بعض قصصها إلى اللغات الإيطالية والروسية والإنجليزية

وتدرس بعض قصصها في منهج كلية الآداب جامعة القاهرة، ومنهج الجامعة الأمريكية، وحصلت على درجة بكالوريوس سياحة وفنادق، في تخصص الإرشاد السياحي، إنجليزي، فرنسي، روسي، ودبلوم اللغة الروسية، من جامعة موسكو، معهد أنديرا غاندي. عام 1988، ودبلوم أكاديمية الفنون من معهد النقد الفني، قسم التذوق الفني عام 2007، ودبلوم أكاديمية الفنون، من معهد الفنون الشعبية، عادات ومعتقدات، عام 2009، كما أنها عضو اتحاد كتاب مصر، وآتيليه القاهرة، ونادي القصة.
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