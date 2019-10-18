صورة زوجتي مش بتفارقني.. رشوان توفيق يبكى على الهواء.. فيديو

انهار الفنان رشوان توفيق باكيا متأثرا بذكرى وفاة زوجته، لافتا إلى أنه لم يفارقها لحظة طوال فترة زواجهم التي امتدت لأكثر من 60 عاما.



أشار "توفيق" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، إلي أنه لا يزال يتأثر ويبكي كلما جاءت مناسبة للحديث عن زوجته، مؤكدا انه لم ينس صورتها ابدا، حيث يحتفظ بهاتفها الشخصي وجعل من صورهم خلفيات لكلا هواتف المنزل.



وتابع الفنان رشوان توفيق، أنه وضع صورتها على خلفية الهاتف، حتي يستطيع رؤيته وجهها بشكل يومي، مؤكدا "ان صورتها مش بتفارقني".