بطريقة الخناقة المفتعلة .. ضبط عصابة سرقة التوك التوك في الجيزة

كوَّن 5 عاطلين تشيكلًا عصابيًا لسرقة التوك التوك فى منطقة أوسيم بالجيزة عن طريق افتعال مشاجرة وهمية وبعدها يقوم أحد أفراد العصابة بالاستيلاء على التوك التوك وبيعه، ووصل عدد سرقات التشكيل لـ4 وقائع، وألقى القبض على المتهمين وأخطرت النيابة للتحقيق .



وكانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة أكدت قيام عدد 5 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطرة بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة مركبات "التوك توك" من قائديها عقب استدراجهم بزعم توصيلهم لأحد الأماكن بدائرة مركز أوسيم، وافتعال مشاجرة معهم وقيام أحد عناصر التشكيل بسرقة مركبة "التوك توك" بالمغافلة، متخذين من دائرة مركز أوسيم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .



عقب تقنين الإجراءات و بإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أسفر إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأقروا بارتكابهم عدد 4 وقائع سرقة مركبات "توك توك" بذات الأسلوب، وأرشدوا عن أماكن إخفائهم وتصريفهم لمركبات "التوك توك" المستولى عليها وأمكن ضبطها تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

