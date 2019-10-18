الأهلي يقفز إلى وصافة الدوري بثلاثية التعاون بالدورى السعودى

قفز فريق الأهلي السعودى، إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن قلب تأخره بهدف أمام ضيفه التعاون إلى فوز 3-1، الجمعة، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في انتظار ما تسفر عنه بقية مباريات الجولة السابعة.



النتيجة رفعت رصيد الأهلي إلى 14 نقطة في المركز الثااني، بينما تجمد رصيد التعاون عند 7 نقاط وتراجع إلى المركز الحادي عشر في سلم الترتيب.



وأمام 9431 متفرجًا في ملعب الجوهرة فاجأ التعاون مضيفه الأهلي بهدف سريع عند الدقيقة "10" بواسطة محترفه الرأس أخضري هيلدون أجوستو بعد الهدف بدقيقتين على انطلاقة المباراة ألغى البرتغالي خورخي سوسا حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد أن لجأ إلى تقينة "VAR" للتأكد من الحالة.



وعاد عسيري نفسه بهدف التعادل لأصحاب الأرض من تسديدة داخل حدود منطقة الجزاء عند الدقيقة 22، ورد التعاون بهجمة خطرة للكاميروني ليندر توامبا كاد أن يحرز مها هدف التقدم؛ لكن تسديدته علت العارضة.



وقبل نهاية الشوط الأول، بدقيقتين سجل الرأس أخضري ديجانيني تافاريس مستفيدًا من خطأ دفاعي عند الدقيقة 43 انتهى عليه الشوط الأول.



وتمكن السوري عمر السومة من إضافة الهدف الثالث عند الدقيقة 70 من ضربة ثابتة ومن أول لمسة له عندما دخل بديلًا لتفاريس لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف للتعاون.



ويستضيف التعاون نظيره الفيصلي 26 أكتوبر الحالي، فيما يحل الاهلي ضيفًا على الحزم في ذات اليوم لحساب الجولة الثامنة من الدوري المحلي