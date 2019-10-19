Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مصر تستضيف معرض الجلود الافريقي الدولي الأول 2020

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أعلن المهندس ياسر المغربي رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعى المسؤلة عن دارة الروبيكى ان مصر ستستضيف معرض الجلود الافريقي الدولي الأول خلال الفترة من 21-23 يونيو 2020 والذي تنظمه الشركة بالتعاون مع شركة انفورما ماركتس بمركز مصر للمعارض الدولية وذلك تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع المجلس التصديري للجلود وغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته شركة انفورما ماركتس للاعلان عن تنظيم مصر لهذا المعرض الهام ،وقد شارك بفعاليات المؤتمر المهندس ياسر المغربي رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي "المسئولة عن ادارة مشروع مدينة الروبيكي للجلود" والمهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود و جمال السملوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات و هاني خفاجي مدير شركة انفورما ماركتس

وقال "المغربي" ان المعرض يعد الاول من نوعه في مجال الصناعات الجلدية في قارة افريقيا والشرق الاوسط، مشيرًا الي ان المعرض يسهم في الارتقاء بصناعة الجلود المصرية وتعزيز تنافسيتها علي المستويين الاقليمي والعالمي، لافتا الى اهمية المعرض في انجاح مشروع الروبيكي للجلود بصفة خاصة وتطوير صناعة الجلود في مصر بصفة عامة ، وان المعرض يعد احد أهم المعارض العالمية في قطاع صناعة الجلود حيث يتم تحديد اتجاهات الموضة وتوجهات صناعة ودباغة الجلود كل عام خلال انعقاد المعرض .
Advertisements

ترشيحاتنا

في 7 أيام فقط .. مشروب سحري يخسرك الوزن ويفتت حصوات الكلى

بالقلوب والعلم .. زوجة عمرو دياب تنشر صور مظاهرات لبنان

احتجاجات لبنان.. شاهد قبلة على خد مراسلة الحدث من متظاهر

اِسمع الحكاية من حفيده| هندي شارك في حرب أكتوبر وكرّمه السادات

قرار مفاجئ| كاف يغير طاقم حكام مباراة الزمالك وجينيراسيون.. مستند

احتجاجات لبنان.. نادين الراسي تحرق إطارات السيارات.. تعليق ناري من ياسمين الخطيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجينز المقطع.. شاهد أحدث إطلالة لزوجة ماجد المصري

بعد تصدرها تريند جوجل.. بيلا حديد بإطلالة صادمة من سيارتها

فستان أحمر محتشم.. بيونسيه تتألق في جلسة تصوير جديدة