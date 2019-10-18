كوكا: جوزيه كان متمسكا بي في الاهلي

أكد أحمد حسن كوكا، لاعب منتخب مصر، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لعب دورا هاما في تصعيده ‏بالفريق الأول.‏



وقال كوكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "سيد عبد الحفيظ لعب ‏دورا هاما في تصعيدي للفريق الأول بوجود مانويل جوزيه، كما أن سمير كمونة ساعدني كثيرا، وجوزيه كان سعيدا بي ‏مع الفريق الأول، وممدوح عيد مثل أخي وليس وكيلي مثلما يقال".‏



وأضاف : "جوزيه كان يريد استمراري مع الأهلي ومن المستحيل أنه كان يريد رحيلي لأنني مثل ابنه، قابلته بعد ذلك ‏وتحدثنا وقال لي بأنه سعيد بما اقدمه في البرتغال".‏

