كوكا: جوزيه كان متمسكا بي في الاهلي

أكد أحمد حسن كوكا، لاعب منتخب مصر، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لعب دورا هاما في تصعيده بالفريق الأول.
وقال كوكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "سيد عبد الحفيظ لعب دورا هاما في تصعيدي للفريق الأول بوجود مانويل جوزيه، كما أن سمير كمونة ساعدني كثيرا، وجوزيه كان سعيدا بي مع الفريق الأول، وممدوح عيد مثل أخي وليس وكيلي مثلما يقال".
وأضاف : "جوزيه كان يريد استمراري مع الأهلي ومن المستحيل أنه كان يريد رحيلي لأنني مثل ابنه، قابلته بعد ذلك وتحدثنا وقال لي بأنه سعيد بما اقدمه في البرتغال".
وقال كوكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "سيد عبد الحفيظ لعب دورا هاما في تصعيدي للفريق الأول بوجود مانويل جوزيه، كما أن سمير كمونة ساعدني كثيرا، وجوزيه كان سعيدا بي مع الفريق الأول، وممدوح عيد مثل أخي وليس وكيلي مثلما يقال".
وأضاف : "جوزيه كان يريد استمراري مع الأهلي ومن المستحيل أنه كان يريد رحيلي لأنني مثل ابنه، قابلته بعد ذلك وتحدثنا وقال لي بأنه سعيد بما اقدمه في البرتغال".