تستعيدان شبابهما.. إلهام شاهين وليلى علوي في زفاف ابن هاني شاكر

لفتت الفنانتان ليلى علوى وإلهام شاهين الأنظار بشبابهما الدائم في حفل زفاف شريف نجل الفنان الكبير هانى شاكر، والذى أقيم فى أحد الفنادق بحضور عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربى.



ونجحت الفنانتان المعروفتان بصداقتهما وأناقتهما أن تحصدا إعجاب العديد من الحضور بشبابهما الدائم، وإطلالتهما الشابة، رغم تعديهما الخمسين عاما.



كان هاني شاكر احتفل بزفاف نجله في حفل كبير حضره الهضبة عمرو دياب الذي قدم خلاله وصلة غنائية خاصة بحضور دينا الشربينى ونخبة من نجوم الفن.



من ناحية أخرى يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء ثاني حفلاته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية في 17 نوفمبر المقبل. وكان طرح مؤخرا كليب بعنوان "بيسألوني مصر بالنسبة لك إيه"، عبر موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات محمد صلاح، وألحان خالد جنيدي، وتوزيع بيشوي سمير.

