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منوعات

ميزة مبهرة يضيفها تطبيق Truecaller لأول مرة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:06 م
Truecaller
Truecaller
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شيماء عبد المنعم
أطلقت الشركة المالكة لتطبيق هوية وحظر المتصل تروكولر "Truecaller"، يوم الجمعة، ميزة جديدة تهدف إلى تسهيل التواصل بين المستخدمين على الخدمة الخاصة بها، وهي ميزة الدردشة الجماعية "Truecaller Group Chat".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "hindustan times" الهندية، يمكن لمستخدمي تطبيق Truecaller إرسال دعوات إلى مستخدمين آخرين للانضمام إلى الدردشة الجماعية الخاصة بهم، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الرسائل النصية يمكن للمستخدمين إرسال الصور ومقاطع الفيديو أيضًا.

وتتيح ميزة "Truecaller Group Chat" للمستخدمين مشاركة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو ضمن مجموعة مغلقة من المشاركين يتم إنشاؤها على منصة الرسائل الفورية الخاصة بالتطبيق، وستكون متاحة كتحديث رسمي لمستخدمي نظامي التشغيل Android و iOS اعتبارًا من يوم الجمعة.

وقالت الشركة المالكة للخدمة في بيان لها: "تمشيًا مع مهمتنا المتمثلة في توفير اتصال آمن وخالي من البريد العشوائي، تم تصميم الميزة الجديدة بآلية فريدة قائمة على الدعوة، حيث سيتلقى المستخدمون دعوة لقبول أو رفض مشاركتهم في المجموعة".

ومن خلال الميزة الجديدة، سيتم إخفاء أرقام جهات الاتصال تلقائيًا في دردشات المجموعة، ما لم يكن للأعضاء الآخرين الرقم مسجلًا ضمن جهات الاتصال الخاصة بهم، أو يرسلون طلب اتصال لطلب الإذن برؤية رقم هاتف المستخدم المشترك في الدردشة الجماعية الخاصة بتطبيق تروكولر.
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