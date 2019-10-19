العثور على سجائر مهربة جمركيا بحوزة تاجر بالنزهة

تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط تاجر كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركيا.





وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة بشارع طه حسين ـ دائرة القسم تمكنوا من ضبط تاجر حال استقلاله سيارة وعثر بحوزته على عدد 5 كراتين بداخلها 200 خرطوشة سجائر جميعها مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مبلغ مالي 11.900 جنيه ومبلغ مالي 100 دولار.



