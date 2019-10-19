بالتعاون مع مركز الابتكار.. ورشة عمل بإعلام عين شمس عن ريادة الأعمال

تحت رعاية الدكتور مصطفى مرتضى، القائم بأعمال عميد كلية الآداب، وتحت إشراف الدكتورة هبه شاهين، رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام، شارك طلاب القسم بورشة عمل بعنوان I discovery حول ريادة الأعمال، وذلك بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الاعمال iHub برئاسة الدكتور ماجد غنيمة، يوم الاثنين الموافق 14 من أكتوبر الجارى.



واهتمت الورشة بتدريب الطلاب على كيفية إقامة مشروع ناجح ومتميز، أعقب ذلك ورشة أخرى بعنوان i weekend والتي استمرت على مدار يومي 15 و 16 من أكتوبر لتدريب الطلاب على تصميم الأفكار وتنفيذها بطريقة احترافية ودقيقة.



بلغ عدد الطلاب المشاركين بالورشة 50 طالبا وطالبة، ومن المقرر عقد اليوم الأخير للورشة والذي يستهدف قيام الطلاب بإجراء التطبيق العملي لما تم دراسته خلال الورشة يوم الأحد المقبل 20 من أكتوبر الساعة العاشرة صباحا بالمبنى الفرعوني داخل المدينة الجامعية.