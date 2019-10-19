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تعليم

افتتاح 11 غرفة عمليات جديدة بمستشفى الدمرداش الجامعي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:30 م
افتتاح ١١ غرفة
افتتاح ١١ غرفة عمليات بمستشفى الدمرداش
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كريم ناصر
افتتح اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، المرحلة الأولى من تطوير مستشفى الدمرداش و التى تشمل تطوير ١١ غرفة عمليات بالمستشفى. 

وشهد الافتتاح السادة نواب رئيس الجامعة و أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب و الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق والدكتور ايمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس وممثلى البنك الاهلى و السادة مديري المستشفيات المختلفة و لفيف من الأطباء و المتخصصين والمهتمين بالشأن الطبي.

من جانبه أكد مدير مستشفيات جامعة عين شمس إنه لا زيادة فى أسعار الكشف والعمليات بالغرف الجديدة. 

جدير بالذكر أن التخصصات الرئيسية المقرر إجراء عمليات بالغرف الجديدة هي الجراحة العامة والعظام والمسالك البولية وأمراض النساء و جراحات الأورام والمخ والأعصاب والتجميل وزرع القوقعة وجراحة المناظير بالإضافة إلى بعض الجراحات الدقيقة.
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