افتتاح 11 غرفة عمليات جديدة بمستشفى الدمرداش الجامعي

افتتح اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، المرحلة الأولى من تطوير مستشفى الدمرداش و التى تشمل تطوير ١١ غرفة عمليات بالمستشفى.





وشهد الافتتاح السادة نواب رئيس الجامعة و أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب و الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق والدكتور ايمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس وممثلى البنك الاهلى و السادة مديري المستشفيات المختلفة و لفيف من الأطباء و المتخصصين والمهتمين بالشأن الطبي.





من جانبه أكد مدير مستشفيات جامعة عين شمس إنه لا زيادة فى أسعار الكشف والعمليات بالغرف الجديدة.



