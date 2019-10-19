5 حشوات مختلفة.. طريقة عمل الجلاش بالفراخ والبسطرمة





مقادير عمل صينية الجلاش الحادق الاساسية ..



– نصف كيلو جلاش



– زبدة او سمن او زيت لدهن طبقات الجلاش



– بيضة + كوب لبن ( لوجه الجلاش ) ، بعض البهارات والاضافات حسب رغبتك



طريقة عمل صينية الجلاش



نقوم بفرد ورق الجلاش في صينية مناسبة الحجم ، ثم نقوم بدهن بين كل (طبقة او طبقتين) زيت او سمن او زبدة حتى نصل لمنتصف ورق الجلاش ونضع الحشوة ، كما سوف نستعرض معكم اسفل في خمس خطوات 5 حشوات مختلفة ، وبعد الانتهاء من وضع الحشوة ورص باقي طبقات الجلاش فوق حشوة الجلاش ، هنخلط البيضة مع كوب لبن معاهم ملح وفلفل اسود ونضعهم على وجه الجلاش بعد ما نكون قطعناه الى قطع او مثلثات حتى يتشربة جيدا.



– ندخل صينية الجلاش في الفرن على درجة حرارة 180 حتى ينضج الجلاش ويحصل على اللون الذهبي المعروف خلال 20 الي 30 دقيقة.



5 حشوات لصينية الجلاش الحادق



حشوة صينية جلاش باللحمة المفرومة



هنحتاج نص كيلو لحمة مفرومة – بصلة كبيرة مقطعة– ملح – فلفل اسود – بهارات حسب الرغبة ، هنشوح البصلة فى قليل من السمن الى ان يصفر لونها ثم نضع اللحمة المفرومة ونعصجها ( لو عايزة تضيفى للحمة المفرومة جزرة مبشورة او فلفل رومى حسب رغبتك )



– نضع التوابل ونقلب ونستخدم حشوة اللحمة المفرومة كحشوة للجلاش الحادق.



حشوة صينية جلاش بالسجق



هنحتاج ربع كيلو سجق (هنقطعه قطع صغيرة ) – بصلة مقطعة – فلفل الوان اخضر واصفر مقطع- جبنة رومى او موزريلا – زيتون…



وعلى النار هنشوح السجق مع بصله ثم نضيف الفلفل الالوان ونطفى النار ونضيف الزيتون المقطع حلقات والجبنة الموزريلا ونستخدمها كحشوة للجلاش .



حشوة صينية الجلاش الحادق بالسبانخ والخضراوات



هنحتاج نص كيلو سبانخ – بصلة مقطعة – جبنة شيدر او رومى – جبنة بيضا فيتا – فصين ثوم مهروس ، واي خضراوات تحبي تضيفيها ، هنغسل السبانخ ونقطع اوراقها الى قطع صغيرة ( ممكن تستخدمى اكياس السبانخ المجمدة ) هنشوح بصله على النار حتى يصفر لونها ونضيف الثوم ونقلب ثم نضيف السبانخ عندما تبدا تستوى نضيف الجبنة الشيدر او الرومى ونقلب ثم نضيف جبنة فيتا ونقلب جيدا ونطفى النار ونضيف التوابل ونستخدمها كحشوة للجلاش.



صينية جلاش بالدجاج



اما عن حشوة صدور الدجاج لصينية الجلاش بالفراخ هي كالتالي ، نحضر قطع صدور الدجاج مخلية ومقطعة لشرائح صغيرة – بصلة مقطعة – جبنة موزريلا وشيدر . هنشوح بصلة حتى يصفر لونها ثم نضيف شرائح الدجاج ونقلب جيدا حتى يبدا لونها يتغير نطفى النار ونضيف التوابل و الجبنة ونستخدمها كحشوة (لو عايزة تسوى مع صدور الدجاج قليل من المشروم او جزرة مبشورة او فلفل رومى حسب رغبتك .)



خامسا واخيرا حشوات مختلفة لصينية الجلاش الحادق



وكما اوضحنا فان صينية الجلاش توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتي تنضح وتكتسب اللون الذهبي الجميل للجلاش ، ويقدم الجلاش ساخنا او باردا

يعشق الكثير الجلاش، ولذلك يمكن ان تقدميه باستخدام طرق جديدة ومختلفة لعمل صينية الجلاش الحادق مثل البسطرمة – او الهوت دوج – او الجمبرى واللحم المفروم واستخدامها كحشوة للجلاش ..